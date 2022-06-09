В Госдуме назвали абсурдом решение Зеленского о введении санкций против Путина

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина.
В Госдуме назвали абсурдом решение Зеленского о введении санкций против Путина
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«В условиях, когда ситуация на Украине накалена до предела, Зеленский занимается тем, что вводит абсурдные санкции против нашего президента. Видимо, других «проблем» на сегодняшний день у главы марионеточного киевского режима Зеленского, которого можно назвать президентом лишь номинально, нет», — считает Белик.

Депутат отметил, что все решения, которые сегодня принимает официальный Киев, спускаются из кабинетов западных кураторов.

«И относиться к ним нужно как к очередному проявлению нелепости и откровенной глупости со стороны украинской власти», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского лидера Владимира Путина.

Также санкции были введены против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра России Михаила Мишустина, вице-премьеров Андрея Белоусова и Татьяны Голиковой.

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