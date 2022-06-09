В Госдуме назвали абсурдом решение Зеленского о введении санкций против Путина

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина.

«В условиях, когда ситуация на Украине накалена до предела, Зеленский занимается тем, что вводит абсурдные санкции против нашего президента. Видимо, других «проблем» на сегодняшний день у главы марионеточного киевского режима Зеленского, которого можно назвать президентом лишь номинально, нет», — считает Белик.

Депутат отметил, что все решения, которые сегодня принимает официальный Киев, спускаются из кабинетов западных кураторов.

«И относиться к ним нужно как к очередному проявлению нелепости и откровенной глупости со стороны украинской власти», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского лидера Владимира Путина.

Также санкции были введены против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра России Михаила Мишустина, вице-премьеров Андрея Белоусова и Татьяны Голиковой.