Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского лидера Владимира Путина.
Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

Также санкции были введены против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра России Михаила Мишустина, вице-премьеров Андрея Белоусова и Татьяны Голиковой.

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и членов Совбеза.

ЕС также ввёл ограничительные меры против Владимира Путина и Сергея Лаврова из-за «приказа о проведении военной операции на Украине» и того, что российские военные «начали наступление на Украину».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить