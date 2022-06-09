Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского лидера Владимира Путина.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

Также санкции были введены против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра России Михаила Мишустина, вице-премьеров Андрея Белоусова и Татьяны Голиковой.

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова и членов Совбеза.

ЕС также ввёл ограничительные меры против Владимира Путина и Сергея Лаврова из-за «приказа о проведении военной операции на Украине» и того, что российские военные «начали наступление на Украину».