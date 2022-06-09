Приговорённый к смерти наёмник рассказал о попытке вырваться из окружения в ДНР

Приговорённый к смертной казни наёмник из Марокко Саадун Брагим рассказал корреспонденту RT Arabic Максиму аль-Тури о попытке вырваться из окружения в ДНР.

«Да, мы вошли в Мариуполь и там остались. Потом мы попали в окружение, у нас не было еды. Было принято решение попытаться вырваться, но нам не удалось», — заявил он в интервью, которое было записано до вынесения ему приговора в ДНР.

Брагим добавил, что украинская техника была повреждена.

«В страхе мы разделились. Я остался один из своего полка, со мной были ещё десять человек из Национальной гвардии Украины... Двое из нас решили осмотреть окрестности и нашли открытый магазин», — отметил наёмник.

Вернувшиеся бойцы рассказали, что, как сообщила хозяйка магазина, их местоположение уже раскрыто и им лучше сдаться.

«Зачем воевать, если в этом нет смысла? Мы решили, что сложим оружие, и пошли с ней (хозяйкой магазина. — RT) к позициям российской армии», — подытожил Брагим.

Ранее сообщалось, что суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.