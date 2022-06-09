Зеленский ввёл санкции против 236 российских вузов
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Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.
Также санкции были введены против ректоров ряда российских вузов, в том числе против ректора МГУ Виктора Садовничего, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, ректора ВШЭ Никиты Анисимова.
Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против 35 российских государственных деятелей, в том числе против президента России Владимира Путина, министра обороны России Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.