Зеленский ввёл санкции против 236 российских вузов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 236 российских вузов, в том числе против МГУ, МГИМО, ВШЭ, МГТУ и МФТИ.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

Также санкции были введены против ректоров ряда российских вузов, в том числе против ректора МГУ Виктора Садовничего, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, ректора ВШЭ Никиты Анисимова.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против 35 российских государственных деятелей, в том числе против президента России Владимира Путина, министра обороны России Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова.