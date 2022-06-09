Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело о попытке антигосударственного переворота

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении пяти человек, которых обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём.

«Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению Юрия Зенковича, Александра Федуты, Григория Костусева в заговоре, совершённом с целью захвата государственной власти неконституционным путём (ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь)», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что Ольгу Голубович и Дениса Кравчука обвиняют в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В апреле в Белоруссии запретили деятельность группы Telegram-каналов NEXTA, признав её террористической организацией.