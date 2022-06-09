«Волонтёры-медики» подписали соглашение о сотрудничестве с медицинскими вузами Донбасса

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Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» подписало соглашения о сотрудничестве с медицинскими университетами Луганской и Донецкой народных республик.
«Волонтёры-медики» подписали соглашение о сотрудничестве с медицинскими вузами Донбасса
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает «Взгляд».

Отмечается, что соглашения о сотрудничестве подписали представители Луганского государственного медицинского университета им. Святителя Луки и Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького.

«У нас есть опыт в медицинском добровольчестве, которым мы с удовольствием будем делиться. Мы знаем, что у наших коллег в ЛНР и ДНР этого опыта не меньше и они настроены на слаженную работу», — заявила председатель движения «Волонтёры-медики» Мария Якунчикова.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Донецк прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Московской области. 

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