В Гагаузии назвали началом репрессий задержание журналиста силовиками Молдавии

Задержание редактора информационного портала Gagauznews в Молдавии говорит о начале репрессий в отношении журналистов в республике, заявил ТАСС депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров.

«Сегодня был задержан Николай Костыркин, это главный редактор Gagauznews. Начались репрессии против информационных изданий, против прессы, потому что, по мнению руководства страны, все жители нашей страны, Республики Молдова, должны думать так, как хотелось бы думать нашему правительству, нашему президенту (Майе Санду). В данном случае обвинения надуманные, такие как разжигание национальной розни и так далее», — сказал он.

Он выразил мнение, что это «будет набирать обороты».

«Я думаю, это не первый и не последний случай по отношению к прессе», — сказал Петров.

9 июня стало известно, что в Молдавии задержали журналиста, который «распространял пропагандистские материалы» в поддержку военной спецоперации России по защите Донбасса. Его подозревают в «разжигании ненависти и войны», сообщила прокуратура республики.

По имеющимся данным, задержанным является журналист Николай Костыркин, редактор информационного портала Gagauznews.