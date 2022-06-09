В Молдавии задержали журналиста по подозрению в «разжигании ненависти и войны»
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Операцию провели прокуратура совместно с сотрудниками Службы внутренней охраны и борьбы с коррупцией Министерства внутренних дел и сотрудниками Службы разведки и безопасности Молдавии.
«Установлено, что подозреваемый в условиях чрезвычайного положения, установленного в условиях вооружённого регионального конфликта на Украине, по каналам связи, которыми он руководил и распоряжался, систематически публиковал и распространял пропагандистские элементы, оправдывающие военную агрессию против Украины», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Задержанного допросили, силовики устанавливают круг лиц, «виновных в систематическом распространении» такой информации, заявила прокуратура.
По информации Gagauzinfo.MD, задержанным является журналист Николай Костырки, редактор информационного портала Gagauznews.