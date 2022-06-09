Песков: местные жители определят статус украинского языка в Донбассе

Останется ли украинский язык государственным на территории Донбасса решат местные жители, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в России один государственный язык.

«Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Мы ещё раз повторяем, что всё будет зависеть только от выбора людей», — ответил Песков на вопрос об оставлении украинского языка на освобождённых территориях Украины.

24 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе русский язык получит статус государственного наравне с украинским.