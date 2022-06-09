Песков: местные жители определят статус украинского языка в Донбассе

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Останется ли украинский язык государственным на территории Донбасса решат местные жители, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: местные жители определят статус украинского языка в Донбассе
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Он отметил, что в России один государственный язык.

«Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Мы ещё раз повторяем, что всё будет зависеть только от выбора людей», — ответил Песков на вопрос об оставлении украинского языка на освобождённых территориях Украины.

24 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе русский язык получит статус государственного наравне с украинским.

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