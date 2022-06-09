Лавров заявил, что Киеву необходимо отказаться от милитаристской риторики

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя просьбу Украины к Западу предоставить противокорабельные системы, заявил, что Киеву необходимо отказаться от милитаристской риторики.
Лавров заявил, что Киеву необходимо отказаться от милитаристской риторики
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Надеюсь, что украинцы... перестанут опять искать выход (из ситуации с вывозом зерна. — RT) в требованиях к Западу вооружить их до зубов, включая поставку тех самых противокорабельных систем, которыми, как заявляют украинские официальные лица, они хотят действовать против кораблей российского ЧФ. Надо, в общем-то, давно уже отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Как отметил российский министр, Запад должен осознать, что «потакание милитаристским настроениям Киева ни к чему хорошему не приведёт».

Ранее Лавров ответил шуткой украинскому журналисту, который обвинил Россию в якобы воровстве зерна на Украине.

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