Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства
- РИА Новости
«Депутаты приняли постановление «О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», — говорится в сообщении на сайте Народного совета республики.
Соответствующее постановление вступит в силу со дня его принятия.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отправил правительство республики в отставку.
Уточняется, что нынешний кабмин ДНР будет выполнять свои обязанности до момента формирования нового правительства.
Также в документе говорится, что Александр Ананченко освобождён от должности председателя правительства республики.