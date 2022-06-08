Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства

Депутаты парламента Донецкой Народной Республики поддержали кандидатуру Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР.

«Депутаты приняли постановление «О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», — говорится в сообщении на сайте Народного совета республики.

Соответствующее постановление вступит в силу со дня его принятия.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отправил правительство республики в отставку.

Уточняется, что нынешний кабмин ДНР будет выполнять свои обязанности до момента формирования нового правительства.

Также в документе говорится, что Александр Ананченко освобождён от должности председателя правительства республики.