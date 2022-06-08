Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства

Короткая ссылка
Депутаты парламента Донецкой Народной Республики поддержали кандидатуру Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР.
Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства
  • РИА Новости

«Депутаты приняли постановление «О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», — говорится в сообщении на сайте Народного совета республики.

Соответствующее постановление вступит в силу со дня его принятия.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отправил правительство республики в отставку.

Уточняется, что нынешний кабмин ДНР будет выполнять свои обязанности до момента формирования нового правительства.

Также в документе говорится, что Александр Ананченко освобождён от должности председателя правительства республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить