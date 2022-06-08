В ДНР предупредили жителей о работе систем оповещения из-за участившихся обстрелов

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что в городах будет работать система оповещения с помощью сирен из-за частых обстрелов со стороны ВСУ.

«В целях сохранения жизни и здоровья граждан на территории ДНР организована работа системы оповещения населения с включением электросирен», — говорится в заявлении.

При включении звуковой сирены жителей просят спуститься в убежище или найти безопасное место.

Ранее стало известно о ранении мирного жителя в результате обстрела посёлка Красный Партизан со стороны ВСУ.

До этого сообщалось о гибели мирного жителя при обстреле украинскими военными Первомайска в ЛНР.