В результате обстрела Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ погиб мужчина

Один мирный житель погиб в результате обстрела Первомайска со стороны украинских военных. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

AP

«В результате обстрела н. п. Первомайск погиб мужчина 1952 года рождения», — говорится в сообщении. Также была повреждена линия электропередачи 35 кВт, из-за чего оказались обесточены 31 200 абонентов. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров информировал о массовом наступлении чеченских подразделений совместно с другими воинскими формированиями России и Луганской Народной Республики на позиции украинских националистов в ЛНР. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что совместно с Вооружёнными силами России отбила укреплённый пункт под посёлком Боровское.