В результате обстрела Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ погиб мужчина
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«В результате обстрела н. п. Первомайск погиб мужчина 1952 года рождения», — говорится в сообщении.
Также была повреждена линия электропередачи 35 кВт, из-за чего оказались обесточены 31 200 абонентов.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров информировал о массовом наступлении чеченских подразделений совместно с другими воинскими формированиями России и Луганской Народной Республики на позиции украинских националистов в ЛНР.
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что совместно с Вооружёнными силами России отбила укреплённый пункт под посёлком Боровское.