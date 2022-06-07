В результате обстрела Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ погиб мужчина

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Один мирный житель погиб в результате обстрела Первомайска со стороны украинских военных. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В результате обстрела Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ погиб мужчина
  • AP

«В результате обстрела н. п. Первомайск погиб мужчина 1952 года рождения», — говорится в сообщении.

Также была повреждена линия электропередачи 35 кВт, из-за чего оказались обесточены 31 200 абонентов.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров информировал о массовом наступлении чеченских подразделений совместно с другими воинскими формированиями России и Луганской Народной Республики на позиции украинских националистов в ЛНР.

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что совместно с Вооружёнными силами России отбила укреплённый пункт под посёлком Боровское.

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