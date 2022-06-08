Команда RT создала клип совместно с военкором Акимом Апачевым и певицей Дарьей Фрей

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Команда RT создала клип совместно с военным корреспондентом Акимом Апачевым и певицей Дарьей Фрей на песню «Пливе кача».

Идея данной песни на известный мотив у Акима родилась во время сражения российских бойцов с украинскими боевиками за освобождение Мариуполя и «Азовстали».

Команда RT вдохновилась этой песней и записала видеоклип совместно с автором и певицей Дарьей Фрей.

Песню было решено сделать на украинском. «Украинский — наш трофей, мы забираем этот язык себе», — говорит Аким.

Ранее певица Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна, который принимает участие в специальной операции на Украине. В клипе были использованы кадры RT и Telegram-канала «Военная хроника».

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