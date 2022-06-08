Запорожская ВГА: первые 500 человек получат российское гражданство в Мелитополе 12 июня

Первые 500 человек получат российские паспорта в Мелитополе в День России — 12 июня. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В день России первые 500 человек точно уже получат как минимум в Мелитополе российские паспорта и станут полноценными, полноправными гражданами России», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.