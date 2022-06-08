Запорожская ВГА: первые 500 человек получат российское гражданство в Мелитополе 12 июня
- РИА Новости
«В день России первые 500 человек точно уже получат как минимум в Мелитополе российские паспорта и станут полноценными, полноправными гражданами России», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.