Запорожская ВГА: первые 500 человек получат российское гражданство в Мелитополе 12 июня

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Первые 500 человек получат российские паспорта в Мелитополе в День России — 12 июня. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Запорожская ВГА: первые 500 человек получат российское гражданство в Мелитополе 12 июня
  • РИА Новости

«В день России первые 500 человек точно уже получат как минимум в Мелитополе российские паспорта и станут полноценными, полноправными гражданами России», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.

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