В Херсонской области назвали истеричными заявления о превращении АЭС в укрепрайоны ВСУ

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире канала «Россия 24» назвал истеричными заявления главы «Энергоатома» о превращении украинских АЭС в укрепрайоны.
В Херсонской области назвали истеричными заявления о превращении АЭС в укрепрайоны ВСУ
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«Это чистой воды популизм, определённая истерия... Возможно, что они сами по себе попробуют нанести удар, сами от себя ставят такие системы ПВО и укрепляют районы вокруг атомной станции», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что никто на самом деле не планирует наносить удары по атомным станциям.

«Здесь у нас нет в этом направлении самоубийц, хотя от украинской власти ожидать всё возможно», — добавил он.

Ранее украинский оператор «Энергоатом» выступил против визита гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.

В «Энергоатоме» также обратили внимание на то, что в руководстве МАГАТЭ почти четверть составляют россияне — около 100 человек.

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