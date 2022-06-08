В Херсонской области назвали истеричными заявления о превращении АЭС в укрепрайоны ВСУ
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«Это чистой воды популизм, определённая истерия... Возможно, что они сами по себе попробуют нанести удар, сами от себя ставят такие системы ПВО и укрепляют районы вокруг атомной станции», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он подчеркнул, что никто на самом деле не планирует наносить удары по атомным станциям.
«Здесь у нас нет в этом направлении самоубийц, хотя от украинской власти ожидать всё возможно», — добавил он.
Ранее украинский оператор «Энергоатом» выступил против визита гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
В «Энергоатоме» также обратили внимание на то, что в руководстве МАГАТЭ почти четверть составляют россияне — около 100 человек.