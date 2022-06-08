РИА Новости: в блокноте британского наёмника нашли координаты захоронения «280 граждан»
- AP
В блокноте написано: «Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан», а также указаны координаты.
«До сих пор нет дохода, сбережения иссякают», — написано в дневнике.
По информации агентства, указанные координаты соответствуют адресу: Украина, Киевская область, между городами Ирпень и Буча.
В конце мая в ДНР сообщили, что более 50 тел украинских военных обнаружено в массовом захоронении на территории Мариуполя.