РИА Новости: в блокноте британского наёмника нашли координаты захоронения «280 граждан»

В дневнике британского наёмника Эндрю Хилла, взятого в плен российскими военными на Украине, нашли запись координат, предположительно, мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

В блокноте написано: «Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан», а также указаны координаты.

«До сих пор нет дохода, сбережения иссякают», — написано в дневнике.

По информации агентства, указанные координаты соответствуют адресу: Украина, Киевская область, между городами Ирпень и Буча.

В конце мая в ДНР сообщили, что более 50 тел украинских военных обнаружено в массовом захоронении на территории Мариуполя.