В ДНР заявили, что более 50 тел бойцов ВСУ находятся в массовом захоронении в Мариуполе
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«Захоронение находится в парковой зоне рядом со стадионом «Металлург». Это практически центр города. В двух местах обнаружены пустые пластиковые бутылки со списками, подписанными командиром украинской воинской части. В списки внесены фамилии, имена, отчества, должности, звания. В этих списках 52 человека.», — цитирует ТАСС Калашникова.
По его словам, значительная часть тел в захоронении принадлежит морским пехотинцам.
На данный момент из захоронения извлечено 14 тел.
Ранее полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, рассказал корреспонденту RT о потерях украинских морпехов перед сдачей в плен в Мариуполе.