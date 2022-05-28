В ДНР заявили, что более 50 тел бойцов ВСУ находятся в массовом захоронении в Мариуполе

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Более 50 тел украинских военных обнаружено в массовом захоронении на территории Мариуполя, заявил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Калашников.
В ДНР заявили, что более 50 тел бойцов ВСУ находятся в массовом захоронении в Мариуполе
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

«Захоронение находится в парковой зоне рядом со стадионом «Металлург». Это практически центр города. В двух местах обнаружены пустые пластиковые бутылки со списками, подписанными командиром украинской воинской части. В списки внесены фамилии, имена, отчества, должности, звания. В этих списках 52 человека.», — цитирует ТАСС Калашникова.

По его словам, значительная часть тел в захоронении принадлежит морским пехотинцам.

На данный момент из захоронения извлечено 14 тел.

Ранее полковник Владимир Баранюк, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, рассказал корреспонденту RT о потерях украинских морпехов перед сдачей в плен в Мариуполе.

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