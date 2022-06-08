МИД России обеспокоен заявлениями Киева о создании спецлагеря для российских военнопленных

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Москва обеспокоена заявлениями из Киева о создании «специального лагеря» для российских военнопленных, сообщили в МИД России.
МИД России обеспокоен заявлениями Киева о создании спецлагеря для российских военнопленных
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«С большой обеспокоенностью мы восприняли заявления Дениса Малюськи о создании на западе Украины «специального лагеря» для российских военнопленных, обмен которых на украинских считается, как они сказали, маловероятным», — сказала дипломат.

Она выразила недоумение тем, как «в одних и тех же головах» умещаются противоположные тезисы: с одной стороны, киевские власти говорят, что «никаких неонацистов там нет», а с другой стороны, они говорят о создании «спецлагерей для людей, которых не собираются ни на кого менять».

«Идеи свои, вдохновение киевский режим и те, кто за ним стоит, черпают уже из отработанной мировой истории первой трети XX века», — сказала Захарова.

Как ранее заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста по-разному относится к военнопленным россиянам и украинцам.

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