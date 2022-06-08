Лавров: Россия готова оформить гарантии по разблокировке портов

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Россия гарантирует, что не будет пользоваться ситуацией в интересах военной операции, если Украина разминирует порты, и готова оформить гарантии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия готова оформить гарантии по разблокировке портов
  • РИА Новости

«Об этом уже говорил президент Путин — публично сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдёт на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции», — приводит РИА Новости слова Лаврова на пресс-конференции в Турции.

По его словам, данные гарантии Россия готова оформить каким-либо способом.

Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры для организации безопасного вывоза зерна с украинской территории.

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