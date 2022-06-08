В ДНР заявили о повреждении школы при обстреле Красного Партизана со стороны ВСУ

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В результате обстрела посёлка Красный Партизан в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ повреждено здание школы, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
В ДНР заявили о повреждении школы при обстреле Красного Партизана со стороны ВСУ
  • AP

«В результате обстрела ВФУ в Красном Партизане также пострадали десять многоквартирных домов, административное здание, школа, заведение общественного питания, хозяйственные постройки», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Также сообщается, что в результате обстрела без света остались 438 бытовых абонентов.

Ранее появилась информация, что за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинской армии погибли десять человек, ещё 17 граждан получили ранения.

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