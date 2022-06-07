Режиссёр Гинзбург оценил решение исключить «Войну и мир» из школьной программы на Украине
«Мы, например, будучи российским обществом, можем игнорировать Шекспира. Но кому мы сделаем хуже? Англичанам? Да, мы их не любим. Но при чём здесь мировая литература, мировая музыка?» — заявил Гинзбург.
Он рассказал, что российская и европейская литература очень тесно связаны между собой.
Ранее заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого «Война и мир».