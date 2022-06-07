Режиссёр Гинзбург оценил решение исключить «Войну и мир» из школьной программы на Украине

Режиссёр Сергей Гинзбург в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал решение украинских властей об исключении романа «Война и мир» из школьной программы.

«Мы, например, будучи российским обществом, можем игнорировать Шекспира. Но кому мы сделаем хуже? Англичанам? Да, мы их не любим. Но при чём здесь мировая литература, мировая музыка?» — заявил Гинзбург.

Он рассказал, что российская и европейская литература очень тесно связаны между собой.

Ранее заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из школьной программы уберут роман Льва Толстого «Война и мир».