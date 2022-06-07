Власти Мелитополя заявили о начале подготовки к референдуму о присоединении к России

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила, что город начинает подготовку к проведению референдума о присоединении к России.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму», — приводит её слова администрация города в своём Telegram-канале.

Данильченко также рассказала о визите первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко в Мелитополь.

По её словам, Кириенко поблагодарил население региона за вклад в построение мирной жизни Запорожской области.

«А мы в свою очередь благодарны Российской Федерации за помощь и поддержку, которую нам оказывают», — отметила Данильченко.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что первые российские паспорта жителям Запорожья выдадут 12 июня.

До этого Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.