Власти Мелитополя заявили о начале подготовки к референдуму о присоединении к России
- РИА Новости
«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму», — приводит её слова администрация города в своём Telegram-канале.
Данильченко также рассказала о визите первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко в Мелитополь.
По её словам, Кириенко поблагодарил население региона за вклад в построение мирной жизни Запорожской области.
«А мы в свою очередь благодарны Российской Федерации за помощь и поддержку, которую нам оказывают», — отметила Данильченко.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что первые российские паспорта жителям Запорожья выдадут 12 июня.
До этого Данильченко в стриме RT «Летучка» рассказала, как идёт процесс оформления паспортов России в освобождённом городе.