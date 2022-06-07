В Запорожской области сообщили, что в Крым отправился первый поезд из Мелитополя
- globallookpress.com
«Сегодня с радостью сообщаю, что из Мелитополя в сторону Крыма пошли первые вагоны — 11 вагонов с мелитопольского элеватора», — заявил Балицкий.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым.
Также Шойгу отметил, что Минобороны и РЖД создали условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках.