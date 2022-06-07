В Запорожской области сообщили, что в Крым отправился первый поезд из Мелитополя

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьёв Live» заявил, что в Крым 7 июня отправились первые 11 вагонов с мелитопольского элеватора.
В Запорожской области сообщили, что в Крым отправился первый поезд из Мелитополя
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«Сегодня с радостью сообщаю, что из Мелитополя в сторону Крыма пошли первые вагоны — 11 вагонов с мелитопольского элеватора», — заявил Балицкий.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым.

Также Шойгу отметил, что Минобороны и РЖД создали условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках.

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