Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым.

«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров», — заявил министр в ходе селекторного совещания.

Также Шойгу отметил, что Минобороны и РЖД создали условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках.

Глава Минобороны рассказал, что общая протяжённость восстановленных железнодорожных участков составляет 1,2 тыс. км.

Он добавил, что началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичный настрой по поводу хода специальной военной операции на Украине.