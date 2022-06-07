Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым.
Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым
  • РИА Новости

«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров», — заявил министр в ходе селекторного совещания.

Также Шойгу отметил, что Минобороны и РЖД создали условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках.

Глава Минобороны рассказал, что общая протяжённость восстановленных железнодорожных участков составляет 1,2 тыс. км.

Он добавил, что началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

  • Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения по материковой части в Крым

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичный настрой по поводу хода специальной военной операции на Украине.

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