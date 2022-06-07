В ДНР заявили об уничтожении более 30 украинских националистов за сутки
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.
Кроме того, были уничтожены две БМП-2, один грузовой автомобиль, а также две огневые точки противника в районе населённого пункта Георгиевка.
Как ранее сообщал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала, в Донецкой Народной Республике зафиксировали применение украинскими войсками самоходной пушки большой мощности «Пион».