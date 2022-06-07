Жительницы Донбасса рассказали, как их пытали украинские националисты в Мариуполе

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Корреспондент RT Роман Сендеров пообщался с женщинами, которых украинские националисты пытали в тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя.

«У меня на голове был чёрный мешок, обмотанный в области глаз скотчем. Меня душили этим пакетом, задавали очень много вопросов», — рассказала одна из них.

По словам женщины, её пытали два человека с позывными Мясник и Доктор.

Другая женщина рассказала, что украинские военные специально били заключённых бутылками с водой, потому что так не остаются наружные синяки.

«Привезли с мешком на голове, в наручниках, посадили на солнышко — и сидела до шести вечера: кто плевал, кто сигареты на груди тушил — что хотели, то и делали», — рассказала она.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что на аэродроме в Мариуполе была организована тайная тюрьма.

По его словам, на жаргоне её называли «библиотекой», а заключённых — «книгами».

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