Делегация парламента ДНР впервые посетила Россию с официальным визитом

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В Государственной думе прошло выступление председателя Народного совета ДНР Владимира Бидёвки. Делегация парламента республики впервые совершила официальный визит в Россию.
Делегация парламента ДНР впервые посетила Россию с официальным визитом
  • РИА Новости

«Украина всегда боялась голоса Донбасса и, даже пойдя на нас войной, заглушить его не смогла. Россия же нам наше право голоса восстановила», — сказал Бидёвка в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, без поддержки России в республике могла начаться гуманитарная катастрофа.

Он также процитировал слова первого главы ДНР Александра Захарченко:

«Родина у нас всех одна — Россия. Иначе быть и не может». 

Также встречу с Бидёвкой провёл председатель Госдумы Вячеслав Володин. Во время встречи спикер Госдумы предложил сделать реальные шаги по гармонизации законодательства России и ДНР.

«Формат нашей дальнейшей работы мы можем обсудить уже сегодня. Возможно, это будет создание специальной комиссии по решению вопросов, связанных с гармонизацией законодательства ДНР, оказанием правовой помощи парламенту ДНР со стороны Государственной думы», — отметил Володин.

Ранее сообщалось, что руководство «Единой России» проведёт встречу с председателем Народного совета Донецкой Народной Республики Владимиром Бидёвкой, его заместителем Сергеем Прокопенко и рядом парламентариев из ДНР. Встреча состоится в Центральном исполкоме партии.

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