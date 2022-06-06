В «Единой России» анонсировали встречу Турчака и Васильева с парламентариями ДНР в Москве

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев проведут встречу с председателем Народного совета Донецкой Народной Республики Николаем Бидёвкой, его заместителем Сергеем Прокопенко и рядом парламентариев из ДНР.

«На встрече будут подведены итоги работы в рамках гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе. Также участники обсудят дальнейшие планы и, в частности, вопросы гармонизации законодательства и интеграционные процессы», — говорится в сообщении на официальном сайте «Единой России».

В рамках диалога политики обсудят формирование специальных отраслевых рабочих групп при парламентах — главным образом, в сферах здравоохранения, образования и экономики.

Ранее луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал», член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов рассказал в беседе с RT, что не менее десяти предприятий Луганской и Донецкой народных республик могут претендовать на включение в список системообразующих предприятий России.