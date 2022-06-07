Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 122 мм по Донецку

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Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 122 мм по Донецку. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 122 мм по Донецку
  • AP

В сообщении говорится, что в 14:40 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка со стороны населённого пункта Красногоровка. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 122 мм.

«14:40 (совпадает с мск) — населённый пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — заявили в представительстве.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил усиленные обстрелы Донецка в последние дни со стороны украинских войск тем, что до этого украинская сторона понесла потери убитыми порядка 700 человек, также было уничтожено порядка 100 единиц различной техники.

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