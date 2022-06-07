В Минобороны России назвали ложью слова Зеленского о разрушении культурного наследия Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал ложью обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес российской армии о том, что она якобы уничтожает украинское культурное наследие.

«Зеленский своими заявлениями... в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу», — сказал он.

По словам Конашенкова, российские войска не допускают обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия на Украине в рамках проведения спецоперации.

Он также заявил, что свидетели подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками.

Глава Святогорска Владимир Бандура ранее отметил, что украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты.