В Минобороны России назвали ложью слова Зеленского о разрушении культурного наследия Украины

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал ложью обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес российской армии о том, что она якобы уничтожает украинское культурное наследие.
В Минобороны России назвали ложью слова Зеленского о разрушении культурного наследия Украины
  • РИА Новости

«Зеленский своими заявлениями... в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу», — сказал он.

По словам Конашенкова, российские войска не допускают обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия на Украине в рамках проведения спецоперации.

Он также заявил, что свидетели подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками.

Глава Святогорска Владимир Бандура ранее отметил, что украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты.

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