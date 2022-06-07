В Минобороны России назвали ложью слова Зеленского о разрушении культурного наследия Украины
- РИА Новости
«Зеленский своими заявлениями... в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу», — сказал он.
По словам Конашенкова, российские войска не допускают обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия на Украине в рамках проведения спецоперации.
Он также заявил, что свидетели подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками.
Глава Святогорска Владимир Бандура ранее отметил, что украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты.