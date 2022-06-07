В ВС Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время

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В Вооружённых силах Белоруссии начались занятия по боевой готовности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.
В ВС Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время
  • AP

«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», — отметили в ведомстве.

10 мая в Белоруссии начался второй этап внезапной проверки войск. По словам главы Минобороны республики Виктора Хренина, это адекватная реакция на учения НАТО.

Ранее Генштаб ВС Белоруссии заявил, что на основе войск НАТО, сконцентрированных у границ России и Белоруссии, могут быть созданы ударные группировки.

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