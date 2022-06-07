Российская авиация уничтожила более 170 украинских националистов

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В Минобороны России сообщили об уничтожении силами оперативно-тактической авиации более 170 националистов на Украине.
Российская авиация уничтожила более 170 украинских националистов
  • РИА Новости

«В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, девять танков, две установки РСЗО «Град», батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские лётчики поразили 65 районов сосредоточения живой силы и технику ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии уничтожили в Харьковской области шестерых националистов из формирования «Кракен», ещё один был пленён.

Министерство обороны России также опубликовало кадры уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения украинских вооружённых сил.

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