Росгвардия уничтожила шесть националистов из «Кракена» в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Отмечается, что бойцы спецназа Росгвардии организовали засаду в лесном массиве Харьковской области.
Через некоторое время ими была обнаружена разведывательно-диверсионная группа противника в составе семи человек.
«Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов. Один из участников ДРГ противника был взят в плен», — заявили в Росгвардии.
2 июня в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова.