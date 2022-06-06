Росгвардия уничтожила шесть националистов из «Кракена» в Харьковской области

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Военнослужащие Росгвардии уничтожили в Харьковской области шестерых националистов из формирования «Кракен», ещё один был пленён.
Росгвардия уничтожила шесть националистов из «Кракена» в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Отмечается, что бойцы спецназа Росгвардии организовали засаду в лесном массиве Харьковской области. 

Через некоторое время ими была обнаружена разведывательно-диверсионная группа противника в составе семи человек.

«Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов. Один из участников ДРГ противника был взят в плен», — заявили в Росгвардии.

2 июня в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова.

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