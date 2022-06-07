В ДНР сообщили о ранении мирного жителя Яковлевки при обстреле ВСУ

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Мирный житель села Яковлевка получил ранения при обстреле населённого пункта со стороны ВСУ.
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя Яковлевки при обстреле ВСУ
  • AP

«Поступила информация о ранении гражданского лица — мужчины 1942 г. р. — в результате обстрела ВФУ н. п. Яковлевка», — говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Всего за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны украинской армии погибли десять человек, ещё 17 граждан получили ранения.

Утром 7 июня ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов»: из РСЗО БМ-21 по населённому пункту выпустили 15 ракет.

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