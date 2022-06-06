Брянская область установила побратимские связи с городом Брянка в ЛНР

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава администрации Брянки Николай Моргунов приняли решение об установлении побратимских связей между российским регионом и городом в ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

РИА Новости

«У наших городов и районов становится всё больше побратимов в России — надёжных друзей и наставников. Брянская область Российской Федерации теперь официально побратим города Брянки Луганской Народной Республики», — написал он. Ранее Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 24 мая.