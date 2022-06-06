Брянская область установила побратимские связи с городом Брянка в ЛНР
- РИА Новости
«У наших городов и районов становится всё больше побратимов в России — надёжных друзей и наставников. Брянская область Российской Федерации теперь официально побратим города Брянки Луганской Народной Республики», — написал он.
Ранее Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 24 мая.