American Thinker: США должны убедить Украину урегулировать конфликт на условиях России

Вашингтон должен убедить Киев возобновить переговоры с Москвой и урегулировать ситуацию на российских условиях. Об этом в статье для журнала American Thinker написал обозреватель Фрэнк Говард.

РИА Новости

«Соединённые Штаты должны оказать сильное давление на президента (Украины Владимира. — RT) Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», — говорится в статье. По словам Говарда, необходимо достигнуть нейтрального геополитического статуса Украины, что позволит защитить национальные интересы России. Ранее бывший заместитель главы Европейского командования Вооружённых сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти высказался в пользу скорейшего возобновления российско-украинских переговоров.