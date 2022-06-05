American Thinker: США должны убедить Украину урегулировать конфликт на условиях России
- РИА Новости
«Соединённые Штаты должны оказать сильное давление на президента (Украины Владимира. — RT) Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», — говорится в статье.
По словам Говарда, необходимо достигнуть нейтрального геополитического статуса Украины, что позволит защитить национальные интересы России.
Ранее бывший заместитель главы Европейского командования Вооружённых сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти высказался в пользу скорейшего возобновления российско-украинских переговоров.