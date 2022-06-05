American Thinker: США должны убедить Украину урегулировать конфликт на условиях России

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Вашингтон должен убедить Киев возобновить переговоры с Москвой и урегулировать ситуацию на российских условиях. Об этом в статье для журнала American Thinker написал обозреватель Фрэнк Говард.
American Thinker: США должны убедить Украину урегулировать конфликт на условиях России
  • РИА Новости

«Соединённые Штаты должны оказать сильное давление на президента (Украины Владимира. — RT) Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», — говорится в статье.

По словам Говарда, необходимо достигнуть нейтрального геополитического статуса Украины, что позволит защитить национальные интересы России.

Ранее бывший заместитель главы Европейского командования Вооружённых сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти высказался в пользу скорейшего возобновления российско-украинских переговоров.

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