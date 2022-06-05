Явка на референдум по Конституции в Казахстане к 15:00 составила 65,04%
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Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что наиболее высокая явка зафиксирована в Туркестанской области — 78,24%. В Нур-Султане на участки пришли 53,87% избирателей.
При этом в Алма-Ате явка составила 29,82%, что является самым низким показателем по республике.
Так как явка преодолела необходимый порог в 50%, референдум признан состоявшимся.
5 июня в Казахстане проходит референдум о поправках к Конституции страны. Ранее сообщалось об открытии всех избирательных участков на территории государства, а также нескольких участков за рубежом.