В ДНР заявили об установлении контроля над 227 населёнными пунктами республики

Полный контроль над 227 населёнными пунктами установлен силами ДНР и ЛНР и ВС России в Донецкой Народной Республике, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

РИА Новости