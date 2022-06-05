В ДНР заявили об установлении контроля над 227 населёнными пунктами республики
- РИА Новости
«По состоянию на 5 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 227 населёнными пунктами, включая Ильичёвку в Краснолиманском районе», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Отмечается, что продолжаются бои за Святогорск.
4 июня контроль был установлен над 226 населёнными пунктами республики.