Штаб обороны ДНР сообщил о контроле над 226 населёнными пунктами республики 

Силы Донецкой, Луганской народных республик и ВС России освободили от украинских войск и установили полный контроль над 226 населёнными пунктами ДНР.

Об этом информирует штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

«По состоянию на 4 июня 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 226 населёнными пунктами», — заявили в штабе.

В том числе установлен контроль над Брусовкой и Сосновым в Краснолиманском районе.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию республики.