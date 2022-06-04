Штаб обороны ДНР сообщил о контроле над 226 населёнными пунктами республики
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Об этом информирует штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.
«По состоянию на 4 июня 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 226 населёнными пунктами», — заявили в штабе.
В том числе установлен контроль над Брусовкой и Сосновым в Краснолиманском районе.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию республики.