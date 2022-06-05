Замглавы ВГА Херсонской области предложил конфисковать имущество сбежавших сотрудников СБУ
Об этом сообщает ТАСС.
«Есть предложение инициировать арест имущества сотрудников СБУ, которые сбежали, и судей, которые принимают незаконные решения. Того имущества, которое они награбили у народа Украины», — сказал Стремоусов.
В случае конфискации собственности указанных лиц полученные средства планируют направить на помощь многодетным семьям и малообеспеченным жителям Херсонской области.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области сообщил о блокировке банковских счетов жителей региона со стороны Киева.