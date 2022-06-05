Российские военные доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область

Военнослужащие сил России доставили несколько тонн гуманитарной помощи жителям освобождённых территорий Харьковской области.

Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

На сегодняшний день в населённых пунктах не функционируют магазины, а также отсутствует водоснабжение. Для жителей привезли продуктовые наборы, в состав которых входят крупы, мясные и рыбные консервы, макароны, масло и сладости.

Уточняется, что в первую очередь помощь оказывается семьям с детьми, инвалидам и пожилым людям. Отдельно российские военные навестили ветеранов Великой Отечественной войны.



Местные жители выстраиваются в очереди к машинам с продовольствием.

Россияне активно участвуют в сборах гуманитарной помощи для освобождённых территорий. 3 июня сообщалось о том, что в Оренбурге готовят к отправке очередную фуру с гуманитарной помощью жителям ЛНР и ДНР.