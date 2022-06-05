Власти Коми пообещали помочь Донбассу подготовить объекты ЖКХ к зиме

Пресс-служба главы Коми Владимира Уйбы заявила, что он отправился в ЛНР, где заявил о готовности российского региона помочь жителям Донбасса подготовить объекты ЖКХ к зиме.

Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Владимир Уйба посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику. Цель визита — координация взаимодействия с руководством ЛНР по оказанию жителям Донбасса помощи по подготовке объектов городского хозяйства и бюджетных учреждений к осенне-зимнему периоду», — указывается в сообщении.

Уточняется, что во время поездки Уйба встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, съездил в город Ровеньки, где проживают около 90 тыс. человек.

Ранее в ДНР доставили гуманитарный груз из Самарской области. Продукты питания, предметы первой необходимости, строительные материалы, спецтехника, а также оснащение для школы искусств и спортивной школы поступили в Снежное в рамках шефства российского региона.