В ДНР доставили гуманитарный груз из Самарской области

Более 100 т гуманитарной помощи, собранной жителями Самарской области, прибыли в город Снежное Донецкой Народной Республики. Доставку груза лично проконтролировал губернатор Дмитрий Азаров.

Продукты питания, предметы первой необходимости, строительные материалы, спецтехника, а также оснащение для школы искусств и спортивной школы поступили в Снежное в рамках шефства Самарской области.

Кроме того, в город приехали медики и специалисты из других сфер. Об этом сообщает volga.news.

27 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации города Снежное Александр Скворцов планируют подписать соглашение на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР.