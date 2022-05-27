В ДНР доставили гуманитарный груз из Самарской области

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Более 100 т гуманитарной помощи, собранной жителями Самарской области, прибыли в город Снежное Донецкой Народной Республики. Доставку груза лично проконтролировал губернатор Дмитрий Азаров.
В ДНР доставили гуманитарный груз из Самарской области
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Продукты питания, предметы первой необходимости, строительные материалы, спецтехника, а также оснащение для школы искусств и спортивной школы поступили в Снежное в рамках шефства Самарской области. 

Кроме того, в город приехали медики и специалисты из других сфер. Об этом сообщает volga.news.

27 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации города Снежное Александр Скворцов планируют подписать соглашение на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР.

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