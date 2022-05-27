В ДНР доставили гуманитарный груз из Самарской области
- РИА Новости
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Продукты питания, предметы первой необходимости, строительные материалы, спецтехника, а также оснащение для школы искусств и спортивной школы поступили в Снежное в рамках шефства Самарской области.
Кроме того, в город приехали медики и специалисты из других сфер. Об этом сообщает volga.news.
27 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации города Снежное Александр Скворцов планируют подписать соглашение на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР.