Как минимум пять человек погибли в результате последних обстрелов ДНР со стороны ВСУ

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что как минимум пять человек погибли в результате последних обстрелов республики со стороны ВСУ.

«В течение 4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 20 раненых гражданских лицах в результате обстрелов населённых пунктов республики», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Уточняется, что трое человек погибли в Петровском районе Донецка, а двое — в Ясиноватском районе города. 

Вечером 4 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Кировского и Ворошиловского районов Донецка военными ВСУ. Обстрелы осуществлялись из «Градов».

Позднее поступила информация о новых обстрелах разных районов Донецка из «Градов».

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