МИД России: все задачи операции на «Азовстали» были выполнены с минимальными потерями
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Мариуполь, «Азовсталь» — все задачи были решены. И с минимальными потерями», — цитирует его ТАСС.
Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин отдал приказ не штурмовать «Азовсталь».
«В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона «Азов» просто сдались», — рассказал он.
По словам Лаврова, сдавшиеся в плен украинские нацисты «сейчас дают показания».
«Думаю, что они много интересного расскажут о том, как эта неонацистская теория и практика воплощались в повседневную жизнь украинского государства, в том числе при президенте (Украины. — RT) Владимире Зеленском», — заключил Лавров.
20 мая Минобороны России объявило, что вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».