МИД России: все задачи операции на «Азовстали» были выполнены с минимальными потерями

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Все задачи операции России на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были решены с минимальными потерями. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
МИД России: все задачи операции на «Азовстали» были выполнены с минимальными потерями
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Мариуполь, «Азовсталь» — все задачи были решены. И с минимальными потерями», — цитирует его ТАСС.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин отдал приказ не штурмовать «Азовсталь».

«В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона «Азов» просто сдались», — рассказал он.

По словам Лаврова, сдавшиеся в плен украинские нацисты «сейчас дают показания».

«Думаю, что они много интересного расскажут о том, как эта неонацистская теория и практика воплощались в повседневную жизнь украинского государства, в том числе при президенте (Украины. — RT) Владимире Зеленском», — заключил Лавров.

20 мая Минобороны России объявило, что вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

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