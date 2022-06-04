МИД России: все задачи операции на «Азовстали» были выполнены с минимальными потерями

Все задачи операции России на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были решены с минимальными потерями. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Мариуполь, «Азовсталь» — все задачи были решены. И с минимальными потерями», — цитирует его ТАСС.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин отдал приказ не штурмовать «Азовсталь».

«В результате осады находившиеся там отъявленные головорезы из батальона «Азов» просто сдались», — рассказал он.

По словам Лаврова, сдавшиеся в плен украинские нацисты «сейчас дают показания».

«Думаю, что они много интересного расскажут о том, как эта неонацистская теория и практика воплощались в повседневную жизнь украинского государства, в том числе при президенте (Украины. — RT) Владимире Зеленском», — заключил Лавров.

20 мая Минобороны России объявило, что вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».