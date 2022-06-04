Суд арестовал министра здравоохранения Киргизии Бейшеналиева по подозрению в коррупции

Октябрьский районный суд Бишкека арестовал до 2 июня министра здравоохранения Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева по подозрению в коррупции.

«Решением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении Алымкадыра Бейшеналиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», — цитирует представителя суда Интерфакс.

По его словам, Бейшеналиев будет содержаться в следственном изоляторе комитета национальной безопасности Киргизии до 2 июля.

2 июня Бейшеналиев был задержан в Киргизии по подозрению в коррупции.