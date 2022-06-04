Суд арестовал министра здравоохранения Киргизии Бейшеналиева по подозрению в коррупции
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«Решением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении Алымкадыра Бейшеналиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», — цитирует представителя суда Интерфакс.
По его словам, Бейшеналиев будет содержаться в следственном изоляторе комитета национальной безопасности Киргизии до 2 июля.
2 июня Бейшеналиев был задержан в Киргизии по подозрению в коррупции.