Суд арестовал министра здравоохранения Киргизии Бейшеналиева по подозрению в коррупции

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Октябрьский районный суд Бишкека арестовал до 2 июня министра здравоохранения Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева по подозрению в коррупции.
Суд арестовал министра здравоохранения Киргизии Бейшеналиева по подозрению в коррупции
  • Gettyimages.ru
  • © Pawita Warasiri / EyeEm

«Решением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении Алымкадыра Бейшеналиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», — цитирует представителя суда Интерфакс.

По его словам, Бейшеналиев будет содержаться в следственном изоляторе комитета национальной безопасности Киргизии до 2 июля.

2 июня Бейшеналиев был задержан в Киргизии по подозрению в коррупции.

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