Президент Киргизии назначил врио генпрокурора страны

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил временно исполняющим обязанности генерального прокурора республики первого заместителя главы этого ведомства Абая Молдокматова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Другим распоряжением президент временно отстранил от должности генпрокурора Курманкула Зулушева.

«Курманкула Зулушева временно отстранить от должности генерального прокурора Киргизской Республики на период проведения следственных действий», — говорится в документе.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента, отстранение и новое назначение связаны с уголовным делом в отношении министра здравоохранения Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева. Перестановку в Генпрокуратуре страны было решено провести «для полноты и объективности расследования дела с учётом личных отношений между министром здравоохранения и генеральным прокурором».

В октябре 2020 года Жапаров подписал указ о назначении Курманкула Зулушева новым генпрокурором республики.