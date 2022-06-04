В Херсонской области предупредили о спекуляциях с сим-картами

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Военно-гражданская администрация Херсонской области предупредила о спекуляциях с сим-картами.
В Херсонской области предупредили о спекуляциях с сим-картами
  • Gettyimages.ru
  • © Passakorn Leelawat / EyeEm

Как сообщает ТАСС, в администрации отметили, что спекулянты перепродают сим-карты по завышенной в два-три раза цене.

«Ажиотажный спрос на сим-карты оператора «+7...» породил спекуляции и слухи о них на улицах Херсона. Друзья, рекомендуем стартовые пакеты «На связи» приобретать только у официальных представителей оператора», — говорится в сообщении.

Уточняется, что официальных представителей оператора можно узнать по белым футболкам с надписью «На связи».

Ранее глава Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что Херсонская и Запорожская области совершили переход на российскую мобильную связь и интернет.

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