В Россию из районов Украины и Донбасса эвакуировали ещё более 20 тысяч человек
- РИА Новости
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«За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 тыс. 167 человек», — сказал Мизинцев на брифинге.
Отмечается, что 2695 из них — дети.
Всего с начала специальной военной операции эвакуированы 1 655 107 человек.
Ранее глава администрации Енакиево Роман Храменков заявил, что выдача гуманитарной помощи жителям взятого ранее под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР) города Красный Лиман начнётся в ближайшие дни.