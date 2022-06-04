В Россию из районов Украины и Донбасса эвакуировали ещё более 20 тысяч человек

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За сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса на российскую территорию эвакуированы более 20,1 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Россию из районов Украины и Донбасса эвакуировали ещё более 20 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

«За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 тыс. 167 человек», — сказал Мизинцев на брифинге.

Отмечается, что 2695 из них — дети.

Всего с начала специальной военной операции эвакуированы 1 655 107 человек.

Ранее глава администрации Енакиево Роман Храменков заявил, что выдача гуманитарной помощи жителям взятого ранее под контроль Донецкой Народной Республики (ДНР) города Красный Лиман начнётся в ближайшие дни.

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